نائب يطالب الحكومة بتوعية المواطنين حول قانون التصالح

طالب المهندس إيهاب منصور، نائب العمرانية، الحكومة بتنظيم حملات توعية للمواطنين حول قانون التصالح.





وأشار النائب خلال جلسة لجنة الإسكان، اليوم، إلى عدم وجود أي توعية للمواطنين، وكذلك عدم إعلان المحافظات لأسعار المصالحات، ما أدى إلى عزوف المواطنين عن التقدم للتصالح.





وأشار نائب العمرانية إلى أن عدد المتقدمين للتصالح في كل المحافظات بلغ 10 آلاف فقط، رغم وجود 5 ملايين مخالفة.



