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أحمد سعد يُكذب سمية الخشاب ويحرجها بتصريح مهين

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أحمد سعد وسمية الخشاب خلال جلستهما التصويرية
أحمد سعد وسمية الخشاب خلال جلستهما التصويرية

محمد فضل- متابعات

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اهانة

احمد سعد

سمية الخشاب

كذب

كذّب المطرب ، أحمد سعد، تصريحات طليقته الفنانة سمية الخشاب، بشأن عودة الصلح بينهما وتواصلهما واحترام كل منهما الآخر.

وكانت سمية الخشاب كشفت منذ أيام لبرنامج "إنسايدر بالعربي"، المذاع على فضائية "دبي"، عن عودة الصلح بينها وبين أحمد سعد، قائلة "علاقتنا ببعض طيبة وأتمنى له التوفيق في حياته، وهو نفس الأمر".

وأضافت في تصريحاتها التلفزيونية، "يجب ألا يكون بين الأشخاص خلافات، فيجب أن يكون هناك حالة بين السلام مع أشخاص ثم الاختلاف معها في يوم ما، لتبقى المودة والأخلاق، أحمد سعد ممكن يكلمني يسألني على حاجة أو العكس، عادي الحياة حلوة الحمد لله".

من جانبه، نفى أحمد سعد، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، اليوم الاثنين، وجود تصالح بينه وبين سمية الخشاب، وقال تعقيبا على تصريحاتها، "هذا كذب كذب... أنا الحمد لله عندما أنظر للأمام لا أنظر إلى الوراء أبدا ولا أفكر فيه... وأتمنى أن ننسى هذه المرحلة".

واتهم أحمد سعد سمية الخشاب بأنها تسعى للشهرة بالحديث عنه على مواقع التواصل الاجتماعي، فقال "يا ريت مش كل حد عايز الناس تهتم بكلامه على السوشيال ميديا يجيب سيرتي".

وأعلن أحمد سعد، انفصاله عن الممثلة سمية الخشاب، وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام"، أنه قرر الانفصال عن الفنانة سمية الخشاب، وأنه يتمنى لها السعادة والتوفيق.

وعقب طلاقهما، نشبت خلافات حادة بين سمية الخشاب وأحمد سعد، وصلت إلى حد تبادل الاتهامات بينهما، والتي تنوعت ما بين اتهامات بالسرقة والشروع في القتل، والتلميح لتعاطي مواد مخدرة وغيره من الأمور الخاصة.


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