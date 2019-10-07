» حالة تسمم جديدة بسبب «الفسيخ» وإجمالي الحالات 67

أعلنت مديرة مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية الدكتورة مها غانم، اليوم، وصول حالة جديدة إلى مركز السموم، إثر إصابتها بالتسمم الغذائي عقب تناولها وجبة فسيخ، ليصبح الإجمالي 67 حالة جرى استقبالهم بالمركز خلال 10 أيام.

وأضافت "غانم"، أن نحو 34 حالة خرجت من ضمن الحالات التي تم استقبالها، وتم احتجاز 8 بالعناية المركزة، بجانب وجود 17 حالة بالمركز ما زالوا يتلقون العلاج، فيما توفيت حالة الثلاثاء الماضي.

وأصدر مركز السموم بالإسكندرية بيانا عاجلا، السبت الماضي، بشأن ما جرى رصده من تزايد حالات تسمم الفسيخ، مطالبا جميع المواطنين بالامتناع نهائيًا، وبشكل فوري عن تناوله.

حيث أكد استقباله 21 حالة في الساعات الأولى، فيما توفت سيدة عمرها 50 عاما، إثر تناولها وجبة فسيخ من محافظة كفر الشيخ.