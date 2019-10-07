بالأسماء.. 42 شهيدًا كويتيًا يروون بدمائهم سيناء

07 أكتوبر 2019 - 07:27 م

فيما تحل الذكرى السنوية لانتصار الجيش المصري على الكيان الصهيوني، والتي تصادف السادس من أكتوبر من كل عام، تستدعي الذاكرة الكويتية الدماء الكويتية الزكية التي روت أرض الفيروز سيناء، التي استطاع العرب استعادتها بعد تلك الحرب المجيدة.

وحسب صحيفة الراى الكويتية، شارك الجيش الكويتي بلواء اليرموك الذي تمركز في الجبهة المصرية، ولواء الجهراء الذي تم إرساله للجبهة السورية.

المشاركة الكويتية في حرب أكتوبر المجيدة، لم تقتصر على العناصر البشرية، بل صاحب ذلك ارسال العتاد العسكري الذي لم تبخل به الكويت. فقد تم إرسال 5 طائرات الهوكر هنتر، من اجمالي ثمانية كانت تملكها الكويت آنذاك من هذا النوع، كما أرسلت الكويت طائرتي نقل من طراز «سي-130 هيركوليز» تحمل الذخيرة وقطع الغيار.

وصلت الطائرات إلى مصر في مساء يوم 23 أكتوبر، ونزلت في قاعدة قويسنا التي كانت أنوارها مطفأة لظروف الحرب، وعند وصول الطائرات الكويتية أضيء المدرج لثوان محددة لهبوط الطائرات.

ووصل عدد شهداء الكويت في حرب أكتوبر وما سبقها من حرب الاستنزاف لاثنين وأربعين شهيداً من رتب مختلفة.

وما زالت قبور شهداء الكويت خلال حرب أكتوبر 1973 في مقابر شهداء الجيش الثالث الميداني في مدينة السويس الباسلة، شاهدة على امتزاج الدماء الكويتية والمصرية، دفاعا عن القضايا الإسلامية والعربية والأرض والكرامة والحرية.

وشملت لائحة الشرف لشهداء الكويت فى حربي أكتوبر والاستنزاف وتاريخ ومكان استشهادهم:

1- جندي عصام سليمان قاسم السيد 12- 4- 1968 قناة السويس.

2- جندي زريق زيدان هرشان الرشيدي 17-6 -1970 قناة السويس.

3- جندي محمد فارس محمد العجمي 17-6-1970 قناة السويس.

4- جندي مقعد جليعيص منير العتيبي 17-6-1970 قناة السويس.

5- نقيب علي أحمد حسن النصار 26-6-1970 قناة السويس.

6- رقيب علي محمد سلطان حمد 26-6-1970 قناة السويس.

7- عريف نصار ناصر دلوم الرشيدي 17-6-1970 قناة السويس.

8- عريف فرحان حمود محمد الرشيدي 17-6-1970 قناة السويس.

9- وكيل عريف فلاح عبدالله السعيد 10-4-1970 قناة السويس.

10- وكيل عريف مسلط محمد فالح المطيري 17-6-1970 قناة السويس.

11- وكيل عريف سعيد سعد سعيد الرشيدي 17-6-1970 قناة السويس.

12- جندي محمد مطلق ملحق العتيبي 17-6-1970 قناة السويس.

13- جندي منيف دويم دخيل الله 10-4-1970 قناة السويس.

14- جندي دغيثر فيصل القحطاني 30-4-1970 قناة السويس.

15- جندي نويران رجا دابس 30-5-1970 قناة السويس.

16- جندي مفرح دخيل مجاهد العنزي 17-6-1970 قناة السويس.

17- جندي سعود براك نجا العنزي 17-6-1970 قناة السويس.

18-جندي عشوى فرحان سمحان العنزي 17-6-1970 قناة السويس.

19- جندي خنيفر حمود عايد الشمري 17-6-1970 قناة السويس.

20- جندي نايف حمود مبارك الشمري 17-6-1970 قناة السويس.

21- جندي مطر عبدالرحمن منشد العتيبي 17-6-1970 قناة السويس.

22- جندي سعود عويض محمد الحربي 17-6-1970 قناة السويس.

23- جندي نجم هجرس هلال سالم 6-12-1971 قناة السويس.

24- جندي عيد هادي جلوي العنزي 23-12-1971 قناة السويس.

25- رائد خالد عبدالله الجيران 20-10-1973 قناة السويس.

26- ملازم أول عبدالله محمد نصار الشمري 21-10-1973 قناة السويس.

27- ملازم علي صالح سليمان الفهد 10-10-1973 قناة السويس.

28- وكيل أول مضحي خلف جعيلان الفضلي 20-10-1973 قناة السويس.

29- رقيب محمد سعد مناور 21-10-1973 قناة السويس

30- وكيل عريف غتار زبن ضافي المطيري 21-10-1973 قناة السويس.

31- رقيب دبي حمد جادر الشمري 21-10-1973 قناة السويس.

32- عريف فراس فارس سطام العنزي 21-10-1973 قناة السويس.

33- وكيل عريف عايض حجاج شعف العنزي 21-10-1973 قناة السويس.

34- وكيل عريف علي مذكر معلا الحربي 21-10-1973 قناة السويس.

35- وكيل عريف ساير سعود فرحان الشمري 21-10-1973 قناة السويس.

36- وكيل عريف تميم محمد سعيد 21-10-1973 قناة السويس.

37- جندي مطلق علي دليان الشراري 22-10-1973 قناة السويس.

38- جندي مبارك مفلح فيصل الدوسري 20-10-1973 قناة السويس.

39- جندي مهني عمران سالم عبيد باشكيل 22-10-1973 قناة السويس.

40- جندي مهني أحمد شحاته أحمد 21-10-1973 قناة السويس.

41- جندي مهني رضا علي الشيخ إبراهيم - 21-10-1973 قناة السويس.

42- جندي سعد منير كويد العتيبي 22-10-1973.