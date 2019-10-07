» ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم

07 أكتوبر 2019 - 07:29 م

اختتمت البورصة، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، وربح رأس المال السوقي نحو 11 مليار جنيه ليبلغ مستوى 727.7 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX 30 بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى14431 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 1.54%ليغلق عند مستوى 530 نقطة، وصعد مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 1416 نقطة.

.وصعد مؤشر "EGX 50" بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 2071 نقطة، وقفز مؤشر "EGX 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 17402 نقطة.

وبلغت قيمة التداول بالبورصة بنحو 942.7 مليون جنيه، من خلال 260.3 مليون سهم عبر 26.5 ألف عملية بيع وشراء.

إتجهت تعاملات المصريين للشراء خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين حيث سجلت 191.3 مليون جنيه ، فيما إتجهت تعاملات العرب والأجناب للبيع وسجلو نحو 18.7 مليةن جنيه ، 178.6 مليون جنيه علي التوالي



