  • الإثنين 07 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر08:55 م
بحث متقدم
أرشيفية

رسميا.. مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بدون جمهور

ارشيفية

أول قرار قضائي ضد جدة الطفلة «جنة»

أرشيفية

ارتفاع طفيف في أسعار الدولار خلال التعاملات المسائية

أرشيفية

طبيب ليفربول يفجر مفاجأة عن إصابة «صلاح»

حرب أكتوبر

بالأسماء.. 42 شهيدًا كويتيًا يروون بدمائهم سيناء

الرئيس السيسي

صدور قرارات جمهورية جديدة.. تعرف عليها

ترامب

تصعيد خطير.. «ترامب» لتركيا: سندمركم

حبيب العادلي

مفاجأة..«العادلي» يطعن على تغريمه 500 جنيه

السعودية

«بن سلمان» يلتقي «هادي» سرًا.. هذا ما اتفقا عليه

تركي ال شيخ

«ميك آب وموضة».. تركي آل الشيخ:«جاهزين يا بنات؟»

تراجع حاد فى أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

مال وأعمال

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

تراجع حاد في أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

#

أسعار الذهب تقفز بشكل حاد خلال التعاملات المسائية

#

الذهب يواصل تراجعه.. تعرف على أسعار المعدن الأصفر

#

6 جنيهات.. «الذهب» يسجل أعلى ارتفاع خلال الأسبوع

الذهب

الأسعار

شهدت أسعار الذهب، انخفاضًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين، حيث بلغت قيمة التراجع  نحو 3 جنيهات للجرام.

 وجاءت أسعار الذهب المحلي كما يلي:

اسعار الذهب فى محلات الصاغة:
الذهب عيار 18 سعر 589.63 جنيه
الذهب عيار 21 سعر 687.90 جنيه
الذهب عيار 24 سعر 786.18 جنيه
سعر الجنيه الذهب 5.503 جنيه

وارتفعت أسعار الذهب عالميًا اليوم مع توخي المستثمرين الحذر قبل محادثات التجارة الصينية الأمريكية عقب تقرير ذكر أن بكين لن توافق على الأرجح على اتفاق تجاري واسع النطاق مع الولايات المتحدة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» رضا عبدالعال يحذر صالح جمعة من هذا السيناريو الخطير
» بعد «ترامب».. «البنتاجون» يهدد تركيا بشكل مهين
» تراجع حاد فى أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية
» ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم
» «إعلام القاهرة» تُنظم ندوة بعنوان «حرب أكتوبر.. ملحمة النصر والبناء»
» حالة تسمم جديدة بسبب «الفسيخ» وإجمالي الحالات 67
» طلب سوداني عاجل من السعودية
» «فايلر» يطالب الأهلي بالتعاقد مع هذا اللاعب
» تعليق قوي من «حازم إمام» على تعادل الزمالك
» برشلونة يقيل مدرب الشباب لهزائمه المتكررة
» سقوط راقصة على المسرح يثير الجدل.. والجمهور: "سكرانة"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:35 ص

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:57

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:08

  • مغرب

    17:38

  • عشاء

    19:08

من الى
حصار السويس
أرشيف
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية