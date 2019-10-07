مصر تبحث إنشاء أكبر سد في هذه الدولة الإفريقية

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سد روفيجي
سد روفيجي

متابعات - الطيب حسين

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بحث الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تنفيذ إنشاء سد فى تنزانيا.

جاء هذا في مباحثات مع وزير مع وزير الطاقة التنزاني ميدار موتوجلو كاليماني، حيث تناولت مناقشة تنفيذ سد روفيجي أكبر سد في تنزانيا.

وخلال المناقشات، بحث الطرفان إمكانية التعاون في عدة مجالات أهمها إعداد استراتيجية إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وإعداد الدراسات الخاصة بتدعيم وتحديث شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.

يشار إلى أن شركة «المقاولون العرب»، فازت في مناقصة لتصميم وبناء السد الضخم الذي يعد الأكبر من نوعه في تنزانيا.

ويبلغ ارتفاع السد 134 مترا، وطول بحيرته 100 كم، ومساحة بحيرة التخزين 1350 كم2، والسعة التخزينية 34 مليار متر مكعب، ويقام على ضفاف نهر الروفيجي، وهو نهر داخلي طوله 600 كيلومتر، ويجري في النهر من 10 إلى 58 مليار متر مكعب من المياه سنويا.

كما تصل تكلفة إنشاء السد إلى 2.9 مليار دولار، فيما يصل عدد العاملين فيه إلى نحو 5 آلاف شخص بين مهندسين وعمال.


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