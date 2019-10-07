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توقيف 90 محتجا بمظاهرة مناهضة لتغير المناخ في أمستردام

عرب وعالم

التغير المناخي يهدد الحياة في أفريقيا
التغير المناخي يهدد الحياة في أفريقيا

المصريون ووكالات

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توقيف 1074 شاركوا في مظاهرة بالعاصمة الروسية

أوقفت الشرطة في العاصمة الهولندية أمستردام، الإثنين، 90 متظاهرا شاركوا في احتجاجات حركة "إكستنكشين ريبيليون" (تمرد ضد الانقراض) المدافعة عن البيئة.
وجاءت عمليات توقيف المتظاهرين، إثر إغلاق مئات المحتجين حركة السير في شارع "ستادهوديرسكاد" مقابل المتحف الوطني في أمستردام، ورفضهم مغادرة المكان.
وبعد تدخل الشرطة، فُتح الشارع مجددا أمام حركة السير، ونُقل الموقوفون إلى حافلات الشرطة.
وطالب المتظاهرون الحكومة الهولندية، باتخاذ تدابير لمواجهة تغير المناخ.
وتأتي مظاهرة أمستردام، في إطار مظاهرات تعم 60 مدينة حول العام، تنظمها حركة "إكستينكشن ريبيليون" (تمرد ضد الانقراض) المدافعة عن البيئة.
ومن المتوقع أن تواصل حركة "تمرد ضد الانقراض" احتجاجاتها في عموم العالم، طوال الأسبوع الجاري. -

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