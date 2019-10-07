توقيف 90 محتجا بمظاهرة مناهضة لتغير المناخ في أمستردام

07 أكتوبر 2019 - 10:00 م

أوقفت الشرطة في العاصمة الهولندية أمستردام، الإثنين، 90 متظاهرا شاركوا في احتجاجات حركة "إكستنكشين ريبيليون" (تمرد ضد الانقراض) المدافعة عن البيئة.



وجاءت عمليات توقيف المتظاهرين، إثر إغلاق مئات المحتجين حركة السير في شارع "ستادهوديرسكاد" مقابل المتحف الوطني في أمستردام، ورفضهم مغادرة المكان.

وبعد تدخل الشرطة، فُتح الشارع مجددا أمام حركة السير، ونُقل الموقوفون إلى حافلات الشرطة.

وطالب المتظاهرون الحكومة الهولندية، باتخاذ تدابير لمواجهة تغير المناخ.

وتأتي مظاهرة أمستردام، في إطار مظاهرات تعم 60 مدينة حول العام، تنظمها حركة "إكستينكشن ريبيليون" (تمرد ضد الانقراض) المدافعة عن البيئة.