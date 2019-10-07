بنجلاديش.. طلاب يضربون زميلهم حتى الموت لانتقاده الحكومة

07 أكتوبر 2019 - 10:40 م

أعلنت الشرطة في بنغلاديش، توقيف 9 طلاب، لتورطهم في جريمة قتل وحشية لزميلهم في سكن الجامعة في وقت مبكر الإثنين، جراء توجيهه انتقادات للحكومة.



وأدت الواقعة لاندلاع احتجاجات في عدة جامعات للمطالبة بتحقيق العدالة للضحية.



وقال ضابط تحقيق للصحفيين خلال مؤتمر صحفي، إن الشرطة احتجزت الطلاب في العاصمة دكا بعد فحص لقطات كاميرات المراقبة، وتقرير تشريح للجثة ذكر أن الطالب أبرار فهد (21 عامًا)، توفي جراء نزيف داخلي.



وذكرت صحيفة "ديلى ستار" المحلية أن المتوفي، وهو طالب بجامعة بنغلاديش للهندسة والتكنولوجيا، تم أخذه الليلة الماضية إلى السكن الجامعي من قبل طلاب ينتمون إلى "رابطة شاترا"، الجناح الطلابي لحزب "رابطة عوامى" الحاكم.



وأوضحت أنه تعرض للضرب حتى الموت بعد اتهامه بأنه "إسلامي"، وانتقاده الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتوقيعها صفقات متعددة مع الهند، التي ينظر بعض المواطنين بقدر من الارتياب إلى دورها المتزايد في إدارة البلاد.



وفي الوقت نفسه، انتشرت الاحتجاجات في حرم الجامعات داخل العاصمة دكا وخارجها، للمطالبة بتحقيق العدالة للطالب القتيل.

