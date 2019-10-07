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غداة مقتل 15 متظاهرًا..

العراق.. محتجون يغلقون طرقًا رئيسية في الصدر

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المصريون ووكالات

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بعد اشتعال المظاهرات بالعراق.. الجيش يتدخل

قطع محتجون عراقيون، مساء الإثنين، عدة طرق رئيسية في مدينة الصدر، شرقي العاصمة بغداد، وسط محاولات قوات الأمن لتفريقهم.
وأفاد مراسل الأناضول بأن مئات المحتجين انتشروا بشوارع مدينة الصدر، وأغلقوا عدة طرق رئيسية عبر إطارات السيارات وأشعلوا فيها النيران.
وأضاف أن قوات الأمن تحاول تفريق المتظاهرين عبر إطلاق النار في الهواء، من دون تسجيل إصابات حتى الساعة 20: 30 تغ.
وتأتي الاحتجاجات غداة ليلة دموية عاشتها مدينة الصدر حيث لقي 15 شخصا مصرعهم برصاص قوات الجيش.
وأقرت وزارة الدفاع اليوم باستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين في مدينة الصدر، وقالت إنها ستحقق مع المسؤولين عن ذلك، فيما جرى استبدال قوات الجيش هناك بعناصر الشرطة.
وبدأت الاحتجاجات العنيفة في العراق من بغداد، الثلاثاء الماضي، للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.
ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات.
ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد، في بلد يعد من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية. -

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