خالد صديق: 31 مليار جنيه للتخلص من العشوائيات غير الآمنة

07 أكتوبر 2019 - 11:20 م

قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن المناطق غير الآمنة لها 4 درجات، الدرجة الأولى والأخطر تكمن في الأماكن ذات الخطر على الحياة، مثل منطقة صخرة الدويقة أو المناطق التي تشهد سقوط صخور أو انهيارات جبلية أو مجرى سيول أو بجوار خط سكة حديد، مشيرا إلى أن هذه المناطق يتعرض سكانها غالبا للموت المفاجئ.



وأضاف "صديق"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن الدرجة الثانية تتمثل في السكن غير الملائم، مثل المباني الصاج، أو الطوب القديم، أو من يعيش في أكواخ وعشش، أو مبانٍ مهدمة، مثل "تل العقارب" و"مثلث ماسبيرو"، بينما الدرجة الثالثة تكمن في الخطر على الصحة مثل المساكن التي تقام تحت أبراج الضغط العالي أو الملوثات الصناعية.



وأشار المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إلى أن الدرجة الرابعة وأبسطها تكمن في حيازة غير آمنة، مثل البناء على أرض الدولة حتى إن لو كان البناء قصرًا، مضيفًا: "هو باني في عدم أمان لأن الأرض دي مش بتاعته، وغالبا الدرجة الرابعة دي مش بتكلفنا فلوس، بل ممكن تكون مصدر دخل مقابل رسوم حيازة الأرض".

