«التربية والتعليم» تكشف تفاصيل فصل 1070 معلما

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن الوزارة فصلت ألف و70 معلما منتمين لجماعة الإخوان الإرهابية.



وتابع عمر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «المعلمون المفصولين يتبنون أفكار متطرفة، وبعضهم محكوم عليه في قضايا وصلت العقوبة فيها إلى الإعدام وآخرين هاربين»، مشيرا إلى أن الإجراءات مستمرة لتطهير الوزارة من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.

