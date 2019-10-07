"أديب": الفكرة المرعبة الآن في الشرق الأوسط هي هذا الأمر الهام

07 أكتوبر 2019 - 10:50 م

علق الإعلامي عمرو أديب، على انسحاب القوات الأمريكية من شمال سوريا، قائلًا: "ما يحدث حاليًا هو عبارة عن مشاجرة بين تركيا ومليشيا كردية وتركيا، والقوات الحكومية السورية مالهاش دعوة باللي بيحصل، عشان لما أقول مش عايزين نبقى زي سوريا ما تزعلوش".



ولفت "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الإثنين، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قام بسحب القوات الأمريكية قائلا: "مش بحب الحروب العبثية، أنا مش هسيب القوات الأمريكية في خطر، احنا قضينا على داعش وخلاص".



ووجه حديثة للمواطن، قائلًا: "أبوس ايدك وش وضهر، احنا عايشين في دولة آمنة بشكل كامل، الفكرة المرعبة الآن في الشرق الأوسط هي الحفاظ على كيان الدولة".



ولفت إلى أن روسيا علقت على الإنسحاب الامركي من شمال سوريا، قائلة: "نطالب برحيل كافة القوات الأجنبية عن سوريا، إيه اللي حصل لسوريا الحضارة وسوريا المجد".

