مرتضى يخطف نجمين من الأهلي ردًا على خطف كهربا .. فمن هما؟

08 أكتوبر 2019 - 05:42 ص

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن سعي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لخطف نجمين من الأهلي ردا على انتقال محمود عبد المنعم كهربا للأحمر.



وقال "زكي" في برنامجه إن "مرتضى" بدأ التواصل مع نجم الأهلي "صالح جمعة" تمهيدًا لضمه إلى نادي الزمالك ، مؤكدًا أن صالح رحب بالأمر سيطلب وكيله في يناير المقبل انضمامه لأي فريق في اليونان أو البرتغال ليعود بعدها إلى نادي الزمالك.



وأضاف: "أيضا حسين السيد أنهى أموره مع نادي الزمالك ويتبقى انضمامه في الموعد المناسب ، كما طلب رئيس الزمالك من نجله أمير أن يعيد التواصل مع أحمد فتحي نجم الأهلي لكن لا أظن أن فتحي سيبيع تاريخه الكبير مع النادي الأهلي من أجل الانضمام للزمالك".



