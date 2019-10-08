ريال مدريد يعرض مبلغا لا يصدق على ليفربول لشراء صلاح

08 أكتوبر 2019 - 06:20 ص

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن عودة المغازلات من جديد بين ريال مدريد والنجم المصري محمد صلاح المحترف في صفول ليفربول.



وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية إن ريال مدريد عاد من جديد للاهتمام بضم محمد صلاح ، وأنه أبدى مرونة كبيرة في إمكانية تحسين عرضه لشراء النجم المصري.



وأشار تقرير "دون بالون" إلى أن ريال مدريد مستعد لدفع 170 مليون يورو لضم صلاح بدلا من 150 مليون يورو عرضها قبل فترة ولم ينجح الأمر.



وتابعت الصحيفة إن ريال مدريد يهدف إلى "إغراء" ليفربول بهذا المبلغ من أجل الموافقة على ضم صلاح.



