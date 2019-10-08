» وفاة لاعب المنتخب السعودى والهلال السابق

08 أكتوبر 2019 - 10:31 ص

توفى اللاعب عبد الله الشريدة، لاعب المنتخب السعودى والهلال السابق، عن عمر يناهز الـ 50 عامًا، بعدما تعرض لأزمة قلبية عصر أمس.

وبدأ الراحل مشواره بنادى القادسية بين عامى 1998-1995، وانتقل بعدها إلى الهلال الذى ارتدى قميصه لمدة 10 أعوام، وحقق معه العديد من البطولات المحلية والإقليمية والقارية، قبل أن يختتم مشواره الرياضي مع نادي الخليج.

وخاض الشريدة 12 مباراة دولية مع المنتخب السعودي، في كأس القارات وكأس آسيا عام 1992، وتصفيات كأس العالم 1998 و2002.