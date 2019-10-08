وثيقة تكشف تفاصيل فتح حساب لزوجة البشير بماليزيا

08 أكتوبر 2019 - 10:59 ص

نشرت جريدة الأخبار السودانية وثيقة سرية كشفت عن التفاصيل الكاملة عن إجراءات فتح حساب لزوجة الرئيس المخلوع وداد بابكر بماليزيا.

وبحسب الصحيفة فقد احتوت الوثيقة على خطابات سرية دارت بين البنك المركزي الماليزي وبنك السودان حيث طالب مستشار رئاسة الجمهورية مصطفى عثمان إسماعيل يومها بنك السودان بالإسراع في إكمال البيانات المطلوبة من البنك الماليزي لتكملة إجراءات فتح حساب خاص بزوجة البشير.

كما طالب إسماعيل البنك المركزي مده بالتفاصيل حال الفراغ من الإجراءات.

كانت الوثيقة قد صدرت بخطاب من رئاسة الجمهورية في الثالث عشر من أبريل 2012 م في فترة تولي مصطفى عثمان إسماعيل منصب مستشار رئيس الجمهورية.

وفي إفادات سابقة للقيادي بقوى التغيير محمد عصمت قال إن جملة المبالغ المنهوبة المودعة من محاسيب ورموز مظام إنقاذ في ماليزيا تقدر بأكثر من 64 مليار دولار.