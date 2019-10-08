» معرض "واحة العجائب" السعودي في باريس

08 أكتوبر 2019 - 11:32 ص

أقامت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بتعاون دولي مع معهد العالم العربي، الذي يرأسه جاك لانج، وبدعم من الوكالة الفرنسية لتطوير محافظة العلا، برئاسة جيرارد ميستراليت، معرض "العلا.. واحة العجائب في الجزيرة العربية" بمعهد العالم العربي في العاصمة الفرنسية باريس.

وافتتح المعرض رسميًا وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، بمشاركة وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستر، ورئيس معهد العالم العربي جاك لانج، وبحضور الأمير سلطان بن سلمان مؤسس ورئيس مؤسسة التراث الخيرية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم.

كما حضر الافتتاح السفير السعودي لدى ألمانيا الأمير فيصل بن فرحان، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وكبار الشخصيات والمسئولين في مجالات الآثار والفنون والثقافة والطبيعة، بما في ذلك المهندس المعماري الفرنسي الشهير جون نوفيل، والمديرة العامة السابقة لمنظمة اليونسكو إيرينا بوكوفا.

وحرص القائمون على تنظيم المعرض دعوة عالمة وكاتبة الآثار الفرنسية ليلى نعمة، وعالم الآثار السعودي عبد الرحمن السحيباني، لتقديم معرض "العلا.. واحة العجائب في الجزيرة العربية" إلى العالم كمنصة مثالية لتسليط الضوء على كنوز الحضارات القديمة التي تزخر بها محافظة العلا التي ألهمت خيال المستكشفين ورواد علم الآثار.

ويهدف المعرض إلى تعريف الزوار بجمال العلا الطبيعي وتراثها الثقافي الغني من خلال استعراض مجموعة واسعة من القطع الأثرية النادرة والاستعانة بالوسائط المرئية المتعددة ومجموعة من الصور الفوتوغرافية للمصور العالمي الشهير يان أرثوس-بيرتراند.

وتقع محافظة العلا شمال غربي السعودية، ومثلت على مر التاريخ مفترقا للطرق بين الشرق والغرب، حيث بنيت وتطورت بمساهمة مجتمعات وحضارات متعاقبة على مدى آلاف السنين.

وينقل المعرض الزوار في رحلة عبر العجائب الطبيعية والتاريخية لهذه المنطقة، من خلال تسليط الضوء على المشهد الطبيعي الفريد للعلا والممالك القديمة التي أقيمت في شمال الجزيرة العربية، بما في ذلك مملكتي دادان ولحيان، ومدينة الحِجر النبطية، التي تعد أول موقع في السعودية يسجل ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي.