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تركي آل الشيخ

"ما عندكم إلا أغانى" تثير غضب تركي آل الشيخ

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"ما عندكم إلا أغانى" تثير غضب تركي آل الشيخ

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تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

متابعات-علا خطاب

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شارك تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، متابعيه عبر "تويتر" بمقطع فيديو له بشأن حفلات موسم الرياض بالمملكة، حيث علق قائلاً: "موسم الرياض.. جاهزين يا بنات؟" وهو ما لقي تفاعلاً من قبل متابعيه خاصة من الفتيات السعوديات.

وقال "آل الشيخ" في المقطع إنه يتمنى ألا يسمع كلمة "ما عندكم إلا أغاني" تعليقاً على موسم الرياض، مؤكدًا أن الفعاليات تبلغ 3000 فعالية بينها 50 فقط للأغاني.

واستنكر آل الشيخ اهتمام البعض بالخمسين فعالية الخاصة بالأغاني وترك باقي المناسبات موجهاً إليهم سؤالاً "يعني انتوا تركتوا الـ2950 وركزتوا في الـ50؟!".

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