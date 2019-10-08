قرار جديد لـ"السيسى"

08 أكتوبر 2019 - 11:41 ص

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا رقم 560 لسنة 2019، بشأن إنشاء جامعة مايو الخاصة، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ومقرها مدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.

ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها بالكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية، وثبوت صلاحياتها لحُسن أداء العملية التعليمية والبحث العلميّ، وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة.

ووفقًا للقرار، فإن الجامعة تضم 6 كليات هي: الهندسة، الاقتصاد والعلوم السياسية، وإدارة الأعمال، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والكلية التكنولوجية، ويجوز لها إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.