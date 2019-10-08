مرتضى منصور يقدم اعتذارًا لـ"الحلفاوى"

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شنطة

احلام

مبارك الهاجري

تقدم المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك باعتذار للفنان نبيل الحلفاوي، بعدما تلقى الأخير هجومًا شديدًا من الأول عقب نهاية مباراة الأبيض أمام نادي مصر في الجولة الثالثة من الدوري.

وأضاف "منصور" خلال تصريحاته لبرنامج الزمالك اليوم قائلًا: "نبيل الحلفاوي تواصل مع أشرف زكى بعد أن هاجمته، وبدوره تواصل معى زكى وشرحت له لأمر".

وأضاف :"اعتذر للفنان على ما صدر منى ضده، فهو فنان قدير ومحترم وأتمنى ألا يكرر هجومه على الفريق وسخريته على الفريق مُجددًا".

وكان الفنان نبيل الحلفاوي سخر من تعادل الزمالك أمام نادي مصر، عبر "تويتر"، حيث قال :"الدوري المصري وبعدين بقاااا؟.. من أولها كده؟!.. والفرقتين؟! طب نستورد منافسين ولا إيه؟".

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