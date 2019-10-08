وباء يهدد السودان.. و"اليونيسيف" يتدخل

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الكوليرا في السودان
الكوليرا في السودان

متابعات - أمينة عبد العال

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كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، عن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة خطر الكوليرا في السودان،  اليوم الثلاثاء، لافتة إلي أنها استأجرت، يوم أول أمس الأحد، طائرة لنقل 1.6 مليون جرعة من لقاحات الكوليرا الفموية "أو سي في" إلى الخرطوم.

 ووصلت اللقاحات إلى السودان في وقت يعتبر حرجًا بسبب استمرار الإبلاغ عن حالات الإصابة بالكوليرا.

وجاء في بيان للمنظمة حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "وفقًا لوزارة الصحة الفدرالية، فقد تمّ الإبلاغ عن ثماني وفيات في ولايتيّ النيل الأزرق وسنار، وذلك منذ بداية تفشي المرض في الثامن من سبتمبر الماضي".

وأن اللقاحات ستستخدم في حملة التلقيح، الأولى من نوعها منذ ثلاث سنوات، وبتمويل من التحالف الدولي للقاحات "جي إيه في آي"، وذلك ابتداء من 12 أكتوبر.

ويعدُّ شراء اللقاحات وإيصالها في الوقت المناسب، بحسب اليونيسيف، أولوية قصوى بالنسبة إليها، وذلك لمنع انتشار الكوليرا في السودان. وتواصل اليونيسيف وبالتعاون مع شركائها، العمل على أنظمة معالجة المياه وتوزيع منتجات تنقية المياه الراكدة، وتوفير الدعم الفني بما في ذلك ومراقبة التخطيط والتنفيذ.

ويشار إلى أن الفرق الإنسانية والمتطوعون المحليين يعملون في جميع أنحاء السودان، على زيادة الوعي بممارسات النظافة وطرق الوقاية من خلال نشر المعلومات حول أعراض الكوليرا والحاجة الماسة للتلقيح ضدها.

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