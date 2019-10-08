» والي: مقاومة الفساد تبدأ باحترام القانون

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الحياة السياسية

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

أمينة عبد العال

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شهدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات افتتاح مؤتمر مجتمع بلا فساد الذي نظمته اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد وفى كلمتها أمام فعاليات الافتتاح والتي ألقتها "والى"  نيابة عن رئيس مجلس الوزراء أكدت والى أن قضية الفساد تتطلب تضافر جهود كل قطاعات المجتمع وأنها تطرح من جانب المجتمع الدولي عندما يتم التحدث عن فكرة تحقيق أهداف 2030 وأهداف التنمية المستدامة حيث يعد الفساد أحد التحديات الكبرى على مستوى العالم و التي تعرقل مسيرة التنمية وفكرة إلا يتخلف أحد عن ركب التنمية لأن الفساد دائمًا يستبعد الأفراد ويحصر المزايا على مجموعة محددة ولما له من تأثير سلبي على الدولة والمجتمع.

وأضافت والى أن مقاومة الفساد تبدأ باحترام القانون ومقاومة جميع أشكال الفساد الصغيرة التي تؤدى إلى أشكال فساد أكبر

وأكدت أن مقاومة الفساد مسئولية كل فرد بالمجتمع لو أردنا أن نكون مجتمع منضبط محققًا لأهدافه التنموية وتبدأ مع زرع عدد من المبادئ المهمة من المسئولية والأمانة لدى الأبناء

وأضافت والى أن المجتمع المدني كأحد أضلاع الدولة عليه دور مهم حيث استخدام آليات الشفافية والوضوح فى الإجراءات والتعاملات وأن فكرة الشفافية مهمة وأساسية.

وقالت والى سعيدة بإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي لقانون تنظيم العمل الأهلي والجمعيات الأهلية الذي يؤكد فكرة الشفافية وأن المجموعة التي تعمل على اللائحة التنفيذية يجب أن تعمل على أن تتسم جميع اللوائح ونماذج العمل والشروط بالوضوح والسهولة وأنها سعيدة بهذا التحرك المجتمعي لمواجهة الفساد مؤكدة أن سيادة القانون والعدالة الناجزة هي السبيل لمكافحة الفساد.

وشهد المؤتمر تكريم وزيرة التضامن الاجتماعي حيث تم إهداؤها قلادة الجمعية المصرية التعاونية.

ويهدف المؤتمر الذي شهده عدد واسع من المهتمين وقيادات العمل المجتمعي والتعاونيات ومكافحة الفساد إلى تفعيل العلاقة بين الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية في التصدي لظاهرة الفساد واستعراض الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 -2022واطلاق التوجهات الإستراتيجية للجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد واستعراض أهم ملامح قانون الجمعيات الأهلية الجديد ورؤية وزارة التضامن في الوقاية ومكافحة الفساد

ويناقش المؤتمر الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 -2022 والخطة الإستراتيجية للجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد حيث سيتم من خلال هذا المحور التعريف بمدونة السلوك المهني للجمعيات والمؤسسات الأهلية وإطلاق المنصة الإليكترونية للجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة مصر الخير واللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي كذلك الإعلان عن اللجان الإقليمية لمكافحة الفساد بالمحافظات وقانون الجمعيات الأهلية الجديد ورؤية وزارة التضامن فى الوقاية ومكافحة الفساد

يأتي ذلك بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية صباح اليوم وذلك بمقر المعهد العالي للدراسات التعاونية وبحضور د/ حسن راتب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية ورئيس مجلس إدارة معهد التعاون وطلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعمرو الوردانى نائب عن فضيلة مفتى الديار المصرية و الأنبا بولا الكنيسة المصرية ولواء هشام زعلوك رئيس الأكاديمية الوطنية لهيئة الرقابة الإدارية.

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