» الأهلى راحة 48 ساعة

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قرر فايلر مدرب الأهلى منح اللاعبين راحة 48 ساعة، على أن يستأنف الفريق مرانه الأحد المقبل؛ فى إطار استعداداته لمواجهة الزمالك والمقرر لها 19 أكتوبر الجارى فى إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدورى العام.

وحدد الجهاز الإثنين المقبل موعدًا لودية الفريق، لتجهيز جميع اللاعبين والاطمئنان على بعض العناصر العائدة من الإصابة التى لم تشارك فى المباريات خلال الفترة الماضية، وتجهيز كل اللاعبين لمرحلة ما بعد توقف مسابقة الدورى.


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