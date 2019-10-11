» جمال شعبان: بعض المنابر ساهمت في شيطنة الأطباء

11 أكتوبر 2019 - 02:19 م

أكد الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، والمرشح لمنصب النقيب في نقابة الأطباء، أنه يرغب في نقل تجربة خدمته إلى باقي شباب الأطباء، من خلال النقابة، موضحا أنه يرغب في إعادة العلاقة بين الطبيب والطبيب، والطبيب والمجتمع، والطبيب ومؤسسات الدولة، من خلال حل مشاكل الأطباء.



وأضاف "شعبان"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنه سيكون أمامه الكثير من الملفات الشائكة، وسيكون خادما للأطباء حال فوزه بالانتخابات في النقابة، موضحا أن بعض المنابر ساهمت في شيطنة بعض الأطباء، وتكبير أخطائهم، مؤكدا أن شعاره في الانتخابات هو "كرامة وارتقاء وتدريب".



وتابع المرشح لمنصب النقيب في نقابة الأطباء، أنه فخور بالتجربة الإنسانية التي حققها في معهد القلب، وكانت ملهمة للكثير من الشباب، وساهمت في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار بأرقام كبيرة جدًا، وتم العمل بنفس الإمكانيات المتاحة.

