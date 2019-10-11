» روسيا تدعو تركيا لهذا الأمر بسوريا

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دعت الخارجية الروسية تركيا لعدم السماح بتصعيد التوتر فى شمال سوريا واحترام وحدة أراضيها، وفقا لما إذاعته فضائية "اكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

واعتبر حلف الناتو تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن اللاجئين ما هي إلا ابتزاز وليست فى محلها.

يذكر أن الجيش التركي شن 5 غارات حتى الآن على مواقع بلدة رأس العين فى شمال سوريا، منذ الأربعاء الماضي، حيث شنت المقاتلات التركية غارات على مناطق شمال سوريا وسط حالة من الذعر بين السكان.


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