جريمة مروعة هزت المدينة المنورة

11 أكتوبر 2019 - 02:30 م

تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بالمدينة المنورة بالسعودية، من إلقاء القبض على شخصين من الفلبين قتلا رجلاً من بلدهما.

تفاصيل الواقعة تعود، بعدما رمى أحد المتهميّن جثـة القتيل في وادٍ بالطريق، بعدما أخفاها مع سيارته مدة من الزمن في منطقة جبلية إثر استيلائه مع شريكه على مبالغ مالية كانت بحوزة المجني عليه، وفقا ما نشرته صحيفة سبق.

واتفق الجانيان على أن يطلب أحدهما من المجني عليه، أن يوصله بسيارته من المدينة المنورة إلى قرية الجديدة في محافظة العلا بعدما باع المجني عليه في سوق "الحلَقة" في المدينة تموراً من المزرعة، على أن يتبعهما الثاني.

وأثناء الطريق أقنع الجاني الضحية بالتوقف على جانب الطريق ووجه له عدة ضربات بحجر حتى فارق الحياة.

وبعد فترة من ارتكاب الجريمة، عُثر على السيارة في منطقة سكنية داخل المدينة المنورة وعليها آثار دماء، فبدأت تحقيقات الشرطة التي توصلت إلى الجانيين.