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تونس.. تجمّع جماهيري وسط العاصمة لدعم "سعيّد"

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تجمّع آلاف من أنصار المرشح الرئاسي التونسي، قيس سعيّد، مساء الجمعة، لدعم مرشحهم قبيل ساعات من اختتام الحملة الانتخابية للدور الثاني للاقتراع المقرر بعد يومين.
ووفق مراسل الأناضول، احتشد أنصار سعيّد بشارع الحبيب بورقيبة بقلب العاصمة تونس.
وفي تصريح للأناضول على هامش التجمّع الجماهيري، دعت سيرين مرابط بوعزي، منسقة الحملة الانتخابية لـ"سعيّد" بمدينة تونس، المواطنين إلى التوافد على مكاتب الاقتراع في الدور الثاني من الرئاسيات، والتصويت لـ"سعيد" لما "يتميز به من نزاهة ونظافة اليد والجدارة لقيادة البلاد"، وفق تعبيرها.
وأضافت أن "برنامج سعيد يقوم على تركيز آليات قانونية تقوم على مبدأ إدراج السلطة من المحلي إلى المركزي، إضافة لاعتبار مسألة التغطية الاجتماعية من أوكد الحاجيات الأساسية التي يجب ضمانها لكافة المواطنين".
من جانبها، عبّرت صباح شادلي، إحدى مناصرات قيس سعيد، للأناضول، عن أملها في وصول المرشح إلى قصر الرئاسة لـ"ضمان العدل بين الجهات (المناطق) خاصة الداخلية منها التي عانت من التهميش والحرمان طيلة عقود خلت".
وأشارت شادلي أنها انضمت لمجموعة من المتطوعين المستقلين التي تعمل من دون مقابل، وقدمت من محافظة القصرين (غرب) إلى وسط العاصمة تونس، للمشاركة في الاجتماع الجماهيري الداعم لقيس سعيد.
وتابعت: "سعيد يستحق أن يكون رئيسا للجمهورية لأنه أستاذ قانون، ورجل ذو مبادئ، وله قدرة على التمييز بين الغث والسمين، وسيستجيب لرغبة الشعب في القطع مع المنظومة القديمة".
كما اعتبرت أن "سعيد يمتاز بمناصرته للقضية الفلسطينية ومناهضته للتطبيع، وهذا يتوافق مع إرادة الشعب التونسي".
ويتنافس سعيد مع نبيل القروي، مرشح حزب "قلب تونس" في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية المقررة الأحد. -

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