العراق يعيد 64 من أطفال "داعش" إلى بلدهم أوزبكستان

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قالت الحكومة العراقية الجمعة، إنها أعادت العشرات من أطفال مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي إلى بلدهم أوزبكستان.
جاء ذلك وفق تصريحات مصدر في وزارة الخارجية العراقية للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام.
وأوضح المصدر أنه "جرى إعادة 64 من أطفال مسلحي "داعش" إلى بلدهم أوزبكستان الليلة الماضية على متن طائرة بالتنسيق مع وزارة خارجية أوزبكستان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".
وأضاف أن معظم آباء وأمهات هؤلاء الأطفال يقضون عقوبات داخل السجون العراقية إثر إدانتهم بالانتماء للتنظيم والمحاربة في صفوفه ضد القوات العراقية.
وأشار المصدر أن الحكومة العراقية ستواصل اتصالاتها مع الدول التي تنوي استعادة رعاياها من أطفال "داعش" أو النساء غير المدانات بأية جرائم.
من جانبها، قالت الحكومة الأوزبكية، وفق ما أوردته وكالات أنباء، إن "الأطفال عانوا مشاكل معنوية ونفسية وجسدية بعدما اختارت عائلاتهم المسار الخاطئ عبر الانضمام إلى المجموعات المسلحة".
وفي سبتمبر/أيلول الماضي أعلنت الخارجية الأوزبكية، أنها تخطط لاستعادة 235 مواطنا بينهم 65 طفلا من العراق بعدما استعادت 156 مواطنا من هناك في مايو/أيار الماضي.
وحتى الآن، استعادت 3 دول من آسيا الوسطى هي كازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان مواطنيها من سوريا أو العراق حيث انضم الآلاف من المنطقة إلى تنظيم "داعش" وغيره من الجماعات الإرهابية.
من جهتها، أعلنت قرغيزستان نيتها استعادة مواطنيها من العراق في المستقبل القريب، فيما ترددت كثير من الدول بشأن استعادة مواطنيها من العراق وسوريا ومحاكمتهم. -

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