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ترامب: السعودية وافقت على الدفع مقابل كل شئ نفعله

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنّ السعودية وافقت على الدفع مقابل "أي شئ تقوم به" الولايات المتحدة.
جاء ذلك في تصريحات صحفية، أدلى بها ترامب، من البيت الأبيض في واشنطن، عقب إعلان وزارة الدفاع "البنتاغون" إرسال قوات ومعدات دفاعية إلى السعودية لتعزيز قدرات الدفاع عن المملكة ضد التهديدات الإيرانية.
وأضاف: "سنرسل قوات وتعزيزات إلى الشرق الأوسط لمساعدة السعودية، فهي (الرياض) وافقت على أن تدفع لنا مقابل أي شئ نفعله".
وتابع: "السعودية تكفلت بدفع جميع تكاليف الدعم الأمريكي، ونحن نقدر ذلك".
وفي وقت سابق الجمعة، أعلن البنتاغون اعتزامه إرسال ألفيّ جندي إضافيين إلى السعودية، وسربين من الطائرات ومنظومتي "ثاد" و"باتريوت" الدفاعيتين، دون تحديد جدول زمني لذلك.
ويرفع قرار البنتاغون عدد القوات الأمريكية التي تم نشرها في السعودية منذ هجمات شركة "أرامكو" في سبتمبر/ أيلول الماضي إلى 3 آلاف جندي.
ومنتصف سبتمبر الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لـ"أرامكو"، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنته جماعة "الحوثي".
فيما اتهمت واشنطن والرياض، إيران بالمسؤولية عنه، لكن طهران نفت ذلك.
وعقب ذلك، نشرت واشنطن ألف جندي في السعودية ردا على الهجمات. -

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