القاهرة وموسكو تبحثان استعدادات أول قمة روسية إفريقية

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بحثت القاهرة وموسكو، الجمعة، الاستعدادات النهائية لانعقاد القمة الروسية الإفريقية الأولى من نوعها، المقررة بمدينة سوتشي أواخر أكتوبر/ تشرين أول الجاري.
جاء ذلك في لقاء جمع السفير المصري في موسكو إيهاب نصر، ومبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف، بحضور سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة لدى موسكو.
ووفق بيان للخارجية المصرية، تناول اللقاء "آخر الاستعدادات والترتيبات الخاصة بانعقاد قمة روسيا إفريقيا، والمنتدى الاقتصادي المقرر عقده على هامش القمة يومي 23 و24 أكتوبر/تشرين أول الجاري".
كما تطرق إلى سبل "التشاور والتنسيق بين روسيا ومصر والدول الإفريقية لوضع اللمسات النهائية على جدول الأعمال، والترتيبات النهائية الخاصة بالقمة".
وأكد السفير المصري لدى موسكو، على أهمية تلك القمة في تدشين مرحلة جديدة في تاريخ العلاقات الروسية الإفريقية في مختلف المجالات، حسب البيان ذاته.
وتعقد القمة الروسية الإفريقية، برئاسة مشتركة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في مدينة سوتشي الروسية.
وتُعد القمة الأولي من نوعها بين الجانبين الروسي والإفريقي، والحدث الأضخم الذي تستضيفه روسيا على هذا المستوى. -

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