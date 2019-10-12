البنتاغون: انفجار قرب نقطة مراقبة أمريكية شمالي سوريا

12 أكتوبر 2019 - 12:20 ص

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون"، الجمعة، وقوع انفجار قرب نقطة مراقبة أمريكية شمالي سوريا، دون تحديد الجهة المسؤولة عن ذلك.



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مسؤول بالبنتاغون للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن اسمه.

وقال المصدر: "نحن على علم بوقوع انفجار قرب نقطة مراقبة أمريكية على مقربة من مدينة عين العرب (كوباني)، وليس في قاعدة عسكرية أمريكية".

وأكد المسؤول أنهم لا يعتقدون أن هناك هجوما متعمدا ضد الجنود الأمريكيين، مشيرا أنهم يواصلون جمع المعلومات حول تفاصيل الانفجار.

وأشار المصدر نفسه إلى عدم تعرض أي جندي أمريكي لأضرار خلال الانفجار.

تأتي هذه التصريحات، عقب نفي وزارة الدفاع التركية، أنباء متداولة عن استهداف تركيا نقطة مراقبة أمريكية في منطقة شرق الفرات، معتبرة هذه التقارير "عارية من الصحة".

وقالت الوزارة في بيان إن إرهابيي تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" أطلقوا النار من رشاش ثقيل، وقذائف هاون من موقع يبعد حوالي ألف متر جنوب نقطة مراقبة أمريكية شرقي الفرات، على مخافر حدودية جنوب مدينة سروج التركية.

وأضافت أن الجيش التركي رد على قصف الإرهابيين في إطار الدفاع عن النفس.

وأكدت الوزارة أنه لم يتم إطلاق أي نيران على نقطة المراقبة الأمريكية، حيث يتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة قبل الرد لكي لا يلحق أي ضرر بأي قاعدة أمريكية شمالي سوريا.









والأربعاء، أطلق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.