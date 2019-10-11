"أديب" يطالب بتجميد عضوية قطر في جامعة الدول العربية

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عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

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شن الإعلامى عمرو أديب، هجوما ناريا على الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، قائلا: "أردوغان هو خليفة الإرهاب، ومصر ضد غزوه لشمال سوريا ومن أولى الدول التى أدانت الحرب على الأراضى السورية، وحربه التى أسماها "نبع السلام"، مشيرا الى أن موقف مصر ضد تركيا كان سريعا وحاسما، واتسم بالاتزان، مما دفع أردوغان لشن هجوم على مصر ورئيسها فى خطابه أمام حزبه، وتطرق هجومه للمملكة العربية السعودية.
وأضاف عمرو أديب، خلال  برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية MBC مصر، يوم الجمعة  أن جماعة الإخوان الإرهابية بكافة منصاتها الإعلامية تؤيد أردوغان وغزوه على دولة عربية، ويدعمون اعتداءاته على الأراضي السورية.
وطالب "أديب"، جامعة الدول العربية، بتجميد عضوية قطر، فهى ليست دولة عربية، ولا تقف بجانب العرب، وتناصر القضايا الإيرانية والتركية ضد العرب، وهى دولة خائنة، مشيرا إلى أن الدوحة يحميها جنود أتراك.
واختتم "عمرو أديب"،  قائلا: "لا بد للعالم كله أن يقف أمام البلطجة التركية، التى أجبرت السوريين على النزوح من قراهم إثر اعتداءات الجيش التركي، واحتلال القرى شمال سوريا"، مشيرا إلى أن قناة الجزيرة ليست قناة عروبة كما يراها البعض، ولكنها منصة الفتنة وتفتيت العالم العربى.

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