"أديب" يفجر مفاجأة مدوية بشأن موظفي الدولة

12 أكتوبر 2019 - 12:40 ص

قال الإعلامي عمرو أديب، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي صرح أمام البرلمان أن الدولة لا تحتاج إلى 40% من العاملين في الجهاز الإداري، معقبا: "طب لما إحنا عندنا 60% زيادة في الجهاز الإداري، ليه الجهاز مش كفء، ومش كده المفروض نتخدم أفضل".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية mbc مصر، يوم الجمعة، أن الجهاز الإداري في مصر لم يتضخم خلال السنوات الماضية، ولكنه يتضخم منذ أيام جمال عبد الناصر، قائلا: "ليه خدمات وحاجات المصريين لا تقضي رغم زيادة أعداد الموظفين".

