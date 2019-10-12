بعد إسراء غريب.. اختفاء غامض لفلسطينية أخرى

12 أكتوبر 2019 - 11:37 ص

في ظروف غامضة، وبعد أقل من شهرين على وفاة الفتاة الفلسطينية إسراء غريب، فجّر اختفاء فتاة فلسطينية أخرى موجة من الغضب بالشارع الفلسطيني.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي مطالبة بكشف حقيقة ما تعرضت له الفتاة.

وأصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها قالت فيه : إن الفتاة "مرح هاني العيسوي " طالبة بجامعة بيرزيت تبرعت بالدم أثناء حملة تبرع لبنك الدم المركزي وتم نقلها بعدها لمستشفي هداسا الإسرائيلي واكتشاف إصابتها بفيروس غير معروف.

وأضافت الوزارة في بيانها أن فريقها أجرى الفحص الطبي اللازم للتأكد من خلو وحدات الدم المستخدمة من فيروسات الكبد الوبائي والإيدز والسلفس وتم التأكد من سلامتها بالفعل.

وأضافت أن شقيق الفتاة تحدث للأطباء المسؤولين وطلب إتلاف وحدة الدم الخاصة بها مؤكدا أنها كانت مصابة بفيروس غير معروف.

كما استنكرت الوزارة ما يقال حول تلوث وحدات دم التبرع مؤكدة أنها آمنة ومعقمة.