قضية نصب تلاحق نجم البرازيل

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اتهمت السلطات البرازيلية أسطورة كرة القدم البرازيلي "رونالدينيو" بالاحتيال على المواطنين لترويجه لشركة تخدع عملاءها عبر التسويق الهرمى المحظور فى البلاد.

وأكد محامى اللاعب، أن الأخير قطع علاقته بالشركة بعد أسبوعين من معرفة نشاطها، غير أن الفصل أمام مجلس النواب البرازيلي بعد استدعاء النجم المتهم.

وكشفت تقارير صحفية، عن أن النجم البرازيلي لم يكن وجها دعائيا لها فقط بل كان شريكا ومؤسسا للشركة التي ادعت أنها للساعات والمجوهرات بينما اتضح نشاطها الحقيقي وتورطها فى عمليات نصب.

وكان رونالدينيو واجه مؤخرًا عدة أزمات عرضته للإفلاس وتراكم الديون، كما تم اتهامه بإقامة مشروع على أرض محمية مملوكة للدولة وتم سحب جواز سفره واستعاده بعد معاناة طويلة.

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