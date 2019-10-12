» تفوق الخيال.. يصل لفنانة شهيرة بهذه الحيلة ويعتدى عليها

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متابعات - أمينة عبد العال

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اليابان

مواقع التواصل

السيلفى

حذر خبراء الأمن الإلكتروني من الصور السيلفي وخطورتها على الأفراد بعد أن تسببت في وفاة الكثيرين، إلا أن ما حدث هذه المرة من الصور السيلفي يفوق الخيال، حيت تمكن رجل ياباني من تتبع مطربته المفضلة وتمكن من تحديد مكانها من صورتها السيلفي ثم قام بالاعتداء عليها.

وذكر موقع «إن إتش كي وورلد» الياباني، أن الرجل البالغ من العمر 26 عامًا، كان معجبًا بمغنية البوب، التي لم يتم الكشف عن هويتها، ويحرص على متابعة منشوراتها على مواقع التواصل لمحاولة التعرف على موقع شقتها في طوكيو.

ونجح الرجل بالفعل في الوصول إلى الفتاة من خلال إحدى صورها، إذ قام بتقريب الصورة لتحديد صورة شعار محطة القطار المنعكسة على عينها، ثم تحديد موقع المحطة من خلال خرائط جوجل.

وبالفعل، في ليلة الأول من سبتمبر الماضي، انتظر الرجل في المحطة حتى وصلت الفتاة، ثم لحقها إلى منزلها حيث اعتدى عليها.

ونجحت السلطات في اعتقاله من خلال كاميرات المراقبة المنتشرة في أنحاء المكان.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تعرضت فيها إحدى المغنيات لمثل هذا الخطر، إذ سبق وأن طُعنت مغنية بوب شابة في اليابان عام 2016 من خلال أحد الأشخاص الذين تابعوها على مواقع التواصل.

وأثارت الحادثة ضجة كبيرة، لأن المغنية أبلغت السلطات بأن ذلك الرجل هددها إلكترونيا وقدمت اسمه وعنوانه، إلا أن الشرطة لم تتحرك بشكل حاسم لردعه أو إيقافه.

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