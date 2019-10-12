تعرف على سعر بدلة صلاح

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محمد صلاح واليساندرو
محمد صلاح واليساندرو

متابعات - أمينة عبد العال

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نشرت بعض المواقع الإخبارية تكاليف ملابس الفنان العالمي محمد صلاح في جلسة تصويره GQ ، مع عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرو.

ونشر موقع في الفن تفاصيل أسعار ملابس محمد صلاح، والماركات التي كان يرتدي منها الأزياء، وكان التكاليف كالتالي: بلوفر صلاح من تصميم Dunhil وصل سعره 360 دورلارا -5760 جنيها مصريا- وبنطلون من دار أزياء Tom Ford بـ1720 دولارا -27529 جنيها مصريا-، والحذاء من تصميم Santoni بـ5260 دولارا -84160 جنيها مصريا. أما فستان أليساندرا من تصميم Valentino بـ8795 دولار-140720 جنيها مصريا-، والحذاء من تصميم Dolce & Gabbana .


بليزر صلاح بـ2830 دولارًا -45280 جنيها مصريا-، والبنطلون بـ980 دولارا -15680 جنيها مصريا- والاثنين من تصميم Gucci . أما أليساندرا فارتدت من تصميم Fendi ، ووصل سعر إطلالتها إلى 7975 دولارا، أي ما يعادل 127600 جنيه مصري.

إطلالة صلاح وأليساندرو من تصميم Prada ، وصل سعر بدلة صلاح إلى 4130 دولارا -66080 جنيها مصريا-، أما فستان أليساندرا فوصل سعره إلى 3830 دولارا -61280 جنيها مصريا.





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