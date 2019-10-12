  • السبت 12 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر09:30 م
بحث متقدم
الدولار

ننشر أسعار صرف الدولار اليوم السبت

أرشيفية

بعد تراجع البنزين والدولار.. دعوات لتخفيض أسعار الكهرباء

ارشيفية

قرار جمهوري بعزل قنصل مصر في إسبانيا

أول شهيد خلال زفافه

حكايات وأسرار.. "المصريون" فى منزل أول شهيد فى حرب أكتوبر

الزمالك

رسميًا.. اتحاد الكرة يخطر الزمالك بملعب مباراة جينيراسيون

ليبيا

مفاجأة.. ليبيا تساند تركيا ضد الجامعة العربية

أرشيفية

رفض إعطائه المال.. فقام بدفن والده أسفل السرير

المشيخص

إعلامية سعودية: مصيبة «صلاح» بسبب القرآن والوضوء

أرشيفية

مطالب بتدشين فضائيات جديدة للرد على الإخوان

سامح شكري

مصر تعلن استعدادها لمواجهة تركيا

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل القمة

الرياضة

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

المركزي للإحصاء يزف بشرى سارة للمواطنين

#

تعديل جديد بجهاز الزمالك قبل لقاء القمة

#

زكي: ميتشو مرعوب مما سيفعله "فايلر"

#

صورة.. مهاجم الأهلي يُثير الجدل قبل القمة 118

المصريون

الاهلى

عبد الحفيظ

السولية

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، جاهزية عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأحمر، للمشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك، المقرر لها يوم 19 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري العام.

وقال «عبد الحفيظ» إن السولية سيكون جاهزًا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني بقيادة السويسري فايلر، مضيفا أن اللاعب ينفذ الجزء الأخير من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

يذكر أن السولية تعرض للإصابة بجزع في الرباط الخارجي بالكاحل في مباراة أسوان الأخيرة التي حسمها الأهلي بخماسية مقابل هدف وحيد.

ويتصدر الأهلي جدول المسابقة برصيد 9 نقاط بعد الفوز بأول 3 مباريات بالدوري أمام سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس ..ديمقراطية وألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» خطة سعودية عاجلة لمواجهة ضرر إيراني
» بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل القمة
» مقتل 16 شخصًا في هجوم مسلح على مسجد
» 10 آلاف مُشجع لمباراة مصر وبتسوانا
» الجامعة العربية تعاقب تركيا بـ11 قرارًا
» المنتخب الأولمبي يواجه جنوب إفريقيا على استاد القاهرة
» المحكمة تقضى بحبس جدة الطفلة «جنة» 3 سنوات
» صلاح ينشر فيديو جديد مع عارضة الأزياء البرازيلية
» قتلى ومصابين في حادث إطلاق النار بنيويورك
» بيان سعودي قوي عن حريق الناقلة الإيرانية
» قرعة كأس مصر.. صدام مُبكر بين الأهلي والزمالك بدور الـ16

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:38 ص

  • فجر

    04:37

  • شروق

    06:00

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:04

  • مغرب

    17:32

  • عشاء

    19:02

من الى
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية
حصار السويس