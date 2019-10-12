يد سبورتنج تتأهل إلى نهائي إفريقيا للأندية

أمير سعد
تأهل فريق سبورتنج السكندري إلى نهائي بطولة إفريقيا للأندية الأبطال للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على شباب كينشاسا الكونغولي بنتيجة 27-20، والتي جمعتهما اليوم السبت، في نصف نهائي البطولة الإفريقية المقامة حاليا في الرأس الأخضر.
وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم سبورتنج السكندري بنتيجة 13-10.
وسيلتقي سبورتنج السكندري في نهائي البطولة مع الفائز من المباراة الثانية التي ستقام مساء اليوم وتجمع بين الزمالك وإنتر كلوب الانجولي.
وتصدر سبورتنج المجموعة الأولى محققا العلامة الكاملة برصيد 8 نقاط، بعد فوزه في جميع المباريات التي خاضها خلال المجموعات.
ويعد الزمالك هو حامل لقب بطولة أفريقيا للأندية البطلة لكرة اليد.
فجر04:38 ص
فجر
04:37
شروق
06:00
ظهر
11:46
عصر
15:04
مغرب
17:32
عشاء
19:02