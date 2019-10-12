يد سبورتنج تتأهل إلى نهائي إفريقيا للأندية

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شباب كينشاسا

تأهل فريق سبورتنج السكندري إلى نهائي بطولة إفريقيا للأندية الأبطال للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على شباب كينشاسا الكونغولي بنتيجة 27-20، والتي جمعتهما اليوم السبت، في نصف نهائي البطولة الإفريقية المقامة حاليا في الرأس الأخضر.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم سبورتنج السكندري بنتيجة 13-10.

وسيلتقي سبورتنج السكندري في نهائي البطولة مع الفائز من المباراة الثانية التي ستقام مساء اليوم وتجمع بين الزمالك وإنتر كلوب الانجولي.

وتصدر سبورتنج المجموعة الأولى محققا العلامة الكاملة برصيد 8 نقاط، بعد فوزه في جميع المباريات التي خاضها خلال المجموعات.

ويعد الزمالك هو حامل لقب بطولة أفريقيا للأندية البطلة لكرة اليد.


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