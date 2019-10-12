رسميًا.. اتحاد الكرة يخطر الزمالك بملعب مباراة جينيراسيون

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أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بمواجهة فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال، على ملعب السلام الدولى، بشكل رسمي، فى إطار منافسات إياب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك رفض خوض مباراته أمام الفريق السنغالى على استاد السلام، وطلب نقل اللقاء إلى استاد القاهرة أول بتروسبورت، إلا أن الأمر تعذر ليتم إخطار المسئولين بالقلعة البيضاء بإقامة المباراة على ملعب السلام، وسط حضور 5000 مشجع.

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قرر إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون بعد الأزمة الأخيرة التى نشبت بين الفريقين وتمسك الفريق السنغالي بعدم تعديل موعد وملعب المباراة، كما منح الكاف الزمالك مهلة أقصاها اليوم السبت لتحديد ملعب إعادة اللقاء.


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