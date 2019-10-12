» خطة سعودية عاجلة لمواجهة ضرر إيراني

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متابعات - الطيب حسين

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السعودية

نفط

البحر الأحمر

تسرب نفطي

كشفت السلطات السعودية، عن خطة عاجلة لمواجهة ضرر تسببت به ناقلة النفط الإيرانية.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية «واس»، قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة، اليوم، أنها فعّلت «الخطة الوطنية لمكافحة التلوث»، بسبب التسرب النفطي.

وأشارت في بيان إلى أن هذا جاء بالتعاون مع الجهات المختصة، إثر التسرب النفطى من ناقلة النفط الإيرانية فى المياه الدولية بالبحر الأحمر.

وذكرت أن الهيئة تقوم بعملية تقييم الآثار البيئية التى ترتبت على ذلك، وتؤكد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة سواحل المملكة.


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