ننشر أسعار صرف الدولار اليوم السبت

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الدولار
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متابعات - الطيب حسين

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الدولار يهبط لأدنى مستوى ويسجل هذا الرقم

استقرت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، خلال تعاملات اليوم السبت.

وسجل سعر الدولار  16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع، في بنك مصر، بينما بلغ  16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع، في بنك قناة السويس.

جاء هذا فى الوقت الذي سجل فيه 16.23 جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع وفي البنك الأهلي المصري.

بينما بلغ سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع.

وسجل 16.22 جنيه للشراء، و16.32 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وبلغ 16.23 جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع في بنك القاهرة.


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