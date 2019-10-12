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راموس يغرّد على قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع إسبانيا

الرياضة

راموس
راموس

المصريون ووكالات

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غرّد لاعب كرة القدم سيرخيو راموس، السبت، على قمة أكثر لاعبي منتخب إسبانيا مشاركة مع "الماتادور"، وذلك بعد خوضه مباراة النرويج في الجولة السابعة للمجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا (يورو 2020)، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
حطّم راموس الرقم المسجل باسم الحارس الإسباني إيكر كاسياس بعدما تقاسما عدد المشاركات الدولية طوال الفترة الماضية.
وخاض راموس لقائه الدولي رقم 168 مع منتخب إسبانيا، ليتفوق بفارق لقاء وحيد عن أقرب ملاحقيه حارس المرمى المخضرم إيكر كاسياس.
وأصبح راموس على بعد ثمان مباريات فقط من الرقم القياسي الأوروبي لأكبر عدد من المباريات والمسجل باسم الحارس الإيطالي الأسطورة جانلويجي بوفون (176 مباراة دولية) وعلى بعد 16 مباراة من الرقم القياسي العالمي الذي حققه المصري أحمد حسن (184 مباراة).
يذكر أن بداية مشوار كاسياس مع منتخب "الماتادور" عام 2005 أمام "التنين" الصيني وقتها.
وتمكن راموس من التتويج مع المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم التي أقيمت في جنوب إفريقيا عام 2010، بالإضافة إلى بطولتين لكأس الأمم الأوروبية عامي 2008 و2012. -

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