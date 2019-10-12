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الجيش المغربي ينفي إجراء حوار مع "البوليساريو"

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نفى الجيش المغربي، السبت، إجراءه أي حوار مع جبهة "البوليساريو".
ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، عن مصدر عسكري لم تسمه، أن "القوات المسلحة الملكية (الجيش) لم ولن تقوم بأي حوار مع البوليساريو".
واعتبر أن "هناك تفسير خاطئ لبعض المنابر الإعلامية بخصوص تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بوجود تفاهم بين الجيش والبوليساريو حول إنشاء آلية عسكرية مشتركة".
والجمعة، قدم غوتيريش تقريرا لأعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في إقليم الصحراء، قبل نهاية فترة ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء "مينورسو"، نهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وقال المصدر العسكري أن تقرير غوتيريش "لا يحيز (لا يوحي) إلى هذا المعنى (وجود تفاهم) حول آلية عسكرية".
وأشار إلى أن "القوات تتعاون بصفة دائمة مع المينورسو من أجل احترام وقف إطلاق النار المنصوص عليه".
وشدّد المصدر على أن التقرير المذكور "واضح وصريح" ويخص مشاركة الجيش المغربي مع بعثة المينورسو من أجل تطبيق الاتفاق العسكري، وأن هذه الآلية هي مشتركة بين الجيش والمينورسو.
وبدأ النزاع حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب و"البوليساريو" إلى نزاع مسلح استمر حتى 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.
وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، فيما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي لاجئين من الإقليم. -

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