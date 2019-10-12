العراق.. تدمير 3 أهداف لـ"داعش" في ديالى ومقتل مدني في بغداد

12 أكتوبر 2019 - 11:50 م

قالت مصادر أمنية عراقية إن قواتها دمرت، السبت، 3 أهداف لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة ديالى (شرق)، فيما قتل مدني على يد مسلحين مجهولين في العاصمة بغداد.



وأوضحت خلية الإعلام الأمني في بيان، اطلعت عليه الأناضول، أنه "بإشراف قيادة العمليات المشتركة (في الجيش)، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذت طائرات F_16 العراقية ضربات جوية، استهدفت خلالها 3 أهداف معادية لعناصر داعش عبارة عن مخزون رئيسي للأسلحة والعتاد وأوكار، شمال غرب بحيرة حمرين في محافظة ديالى".

وأضافت الخلية، أن "الضربات أسفرت عن تدمير هذه الأهداف وقتل من فيها من عناصر إرهابية".

فيما أفادت مديرية الاستخبارات العسكرية باعتقال "إرهابي" جنوبي بغداد.

وقالت المديرية في بيان، "ضمن المساعي لحماية زائري اربعينية الإمام الحسين تمكنت مفارزنا من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في منطقة سيد عبد الله بقضاء المحمودية جنوب بغداد".

وأضافت المديرية، أن المعتقل "هو أحد الإرهابيين الذين شاركوا بمقاتلة قواتنا الأمنية في الفلوجة، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

إلى ذلك، قتل مدني على يد مسلحين مجهولين في بغداد، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة.

وقال المصدر للأناضول، طالباً عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران مسدسات مزودة بكواتم للصوت باتجاه مدني أثناء مروره في منطقة سبع قصور شرقي بغداد، ما أسفر عن مقتله في الحال".

وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقا بالحادث".

وأعلن العراق عام 2017 النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه من قبضة التنظيم والتي كانت تقدر بثلث مساحة البلاد. إثر معارك عنيفة استمرت ثلاث سنوات بدعم من تحالف دولي قادته الولايات المتحدة الأمريكية.