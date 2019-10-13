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الحكومة الفلسطينية ترفض التهديدات الإسرائيلية

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القيادي الفلسطيني محمد اشتية: السلطة على حافة الانهيار

المصريون ووكالات

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رفضت الحكومة الفلسطينية تهديد إسرائيل بتحميلها «عواقب وخيمة» وتلويحها بوقف استقبال المنتجات الزراعية الفلسطينية، ردا على قرارها وقف استيراد المواشي من تل أبيب.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إن «خطوة الحكومة الفلسطينية تأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للانفكاك التدريجي عن الاحتلال».
وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية تابعت مظاهرة الشاحنات التي نظمها مربو العجول والمواشي في إسرائيل، مطالبين بالضغط على الحكومة الفلسطينية للتراجع عن قرارها نظرا لما ترتب على تلك الخطوة من خسائر اقتصادية فادحة أصابت هذا القطاع الحيوي في إسرائيل.
وقال «ملحم» إن الحكومة تابعت قبل ذلك احتجاج إدارة مستشفى «هداسا» في القدس على القرار الفلسطيني وقف التحويلات الطبية إلى المستشفيات الإسرائيلية.
وأضاف الناطق أن «الحكومة إذ ترفض تلك التهديدات، وتعتبرها استمرارا لسياسة الضم والاستيطان والتهويد التي يعتنقها قادة اليمين الإسرائيلي المتطرف، فإنها تؤكد تمسكها بحقها في تنويع مصادر استيرادها، وفق ما نص عليه اتفاق باريس الاقتصادي، وأنها ستواصل سعيها لإحلال البضائع والمنتجات العربية محل المنتجات الإسرائيلية، مثلما تؤكد استمرارها في شراء الخدمة الطبية من المستشفيات العربية في مصر والأردن بديلا عن تلك المقدمة من المستشفيات الإسرائيلية».

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