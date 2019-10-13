» هذا ما قاله نجم الأهلي عن شارة قيادة المنتخب

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تعليق ناري لـ"أديب" على اعتقال قطر لمصريين بتهمة التخابر
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بعد فرض رسوم إغراق على واردات «البليت».. هل ترتفع أسعار الحديد؟
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