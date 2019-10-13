» هذا ما قاله نجم الأهلي عن شارة قيادة المنتخب

13 أكتوبر 2019 - 12:27 ص

أكد أحمد فتحي قائد منتخب مصر أنه لا يشغل باله بحمل شارة قيادة الفراعنة وأنه لا يتعامل مع زملائه اللاعبين في المعسكر على هذا الأساس.



وأعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب أن فتحي سيكون قائدا للفراعنة في مباراة بتسوانا الودية يوم غد الإثنين.



وقال فتحي عبر قناة تايم سبورت: "لا أتعامل مع زملائي اللاعبين في المنتخب بمبدأ القائد، جميعنا أصدقاء وزملاء وأهم شيء في علاقتنا معا هو الاحترام المتبادل".

وأضاف "وضعنا هدفا أمامنا وهو التأهل لبطولة الأمم الإفريقية ثم كأس العالم 2022 والجميع يركز على هذا الهدف".

وأتم "الاستعدادات رائعة منذ انطلاق المعسكر وأتمنى أن تكون مباراة بتسوانا بداية موفقة للجهاز الفني الجديد وهذه المجموعة من اللاعبين مع منتخب مصر".