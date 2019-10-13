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مدير التعاقدات بالأهلى يكشف: هذا هو سر إختيار فايلر

الرياضة

ريني فايلر
ريني فايلر

المصريون ـ متابعات

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كشف أمير توفيق مدير التسويق بالنادي الأهلي كواليس مفاوضات القلعة الحمراء مع الداهية البرتغالية مانويل جوزيه المدير الفني التاريخي للقلعة الحمراء وسر الإستقرار على رينيه فايلر ..
أكد أمير توفيق أن البرتغالي مانويل جوزيه كان مرشحاً لتولي القيادة الفنية للقلعة الحمراء عقب رحيل مارتن لاسارتي المدي الفني المقال.
وقال أمير توفيق خلال حواره ببرنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورت الفضائية أن المفاوضات لم تنجح رافضاً الكشف عن تفاصيل تلك المفاوضات عدا أنه لم يكن المفوض للتفاوض مع.
وأضاف أمير توفيق أن هناك عدد من المدربين كانوا مرشحين الا أن الرأي النهائي استقر على المدير الفني رينيه فايلر.

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