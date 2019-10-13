أول رد رسمى من الأهلى حول التعاقد مع نجم الزمالك

13 أكتوبر 2019 - 12:46 ص

نفى أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي صحة ما قيل مؤخرا بخصوص توقيع محمود عبد المنعم "كهربا" على عقود انضمامه للمارد الأحمر.



وقال أمير توفيق: "كهربا لاعب جيد ومحترم للغاية ولكن لم يحدث أي تواصل معه".



وأضاف خلال ظهوره عبر قناة أون سبورت "لم نتحدث على الإطلاق مع كهربا. كل ما يقال ليس له أي أساس من الصحة نهائيا".

وتابع "توقيعه مع الأهلي؟ كلام فارغ. لم يحدث على الإطلاق. مجرد اجتهادات لا أكثر ولا أقل".

وأشار "إذا أرادنا يوما ما الحديث عن كهربا والتعاقد معه، سنتحدث مع ناديه البرتغالي وقد نتحدث مع طرف آخر إذا رأينا أننا نحتاج لذلك، ولكن لم يحدث أي شيء في الوقت الحالي".

وشدد "فايلر لم يطلب أي لاعب للتعاقد معه في يناير. لم يُحدد طلباته حتى الآن ولم يشتك من أي لاعب حالي في الفريق".

وأكمل حديثه قائلا: "مهمتي فقط تنفيذ المطلوب مني، ولم يحدث ذلك حتى الآن".

وخرجت تقارير صحفية وإعلامية خلال الأيام الماضية تزعم بتوقيع كهربا على عقود انضمامه الى الأهلي، وهو ما نفاه تماما مدير التعاقدات في النادي.

ورحل كهربا في وقت سابق من الزمالك متجها للدوري البرتغالي رغم استمرار عقده مع الفارس الأبيض.